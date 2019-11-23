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Otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı

DHA

ŞANLIURFA'da, sürcüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki  apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, sürcüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki  apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Müslüm Tüysüz´ün kullandığı 35 DC 5547 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, ardından da yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir apartmanın bahçesine uçtu. Otomobilin ters döndüğü kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet Tüysüz yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

ŞANLIURFA

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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