Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı - Yeniden

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.FOTOĞRAF



ŞANLIURFA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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