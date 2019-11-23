Belediye Başkanı Kuş’tan öğrencilere kitap desteği

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kitap Otağı’na gelen öğrencilere, kaynak kitap desteğinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Kitap Otağı’na gelen öğrencilere, kaynak kitap desteğinde bulundu. Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı’nda düzenlenen programa katılan Kuş, öğrencilerle ilgilenip, istek ve taleplerini sordu. Kuş’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eden öğrenciler, kaynak kitaplarını aldı.

Gençlik Merkezleri ve Kitap Otağı’nı dershane formatına da dönüştürdüklerini belirten Kuş,” Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceklerimizdir. Bizler 1 Nisan’dan önce ismimizin açıklandığı gün itibari ile her platformda Eyyübiye’li çocuklarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapacağımızı ifade etmiştik. Bu noktada Eyyübiye’li kardeşlerimize bir vaadimiz vardı gerek Gençlik merkezlerimizi gerekse Ak Evleri’mizi dershane niteliğine kazandıracağız demiştik. 2 ay önce bunun adımlarını atarak sınıflar oluşturduk. Gerek Milli Eğitim gerekse Halk Eğitim ile ortaklaşa çalışarak destek aldık. Bu destek neticesinden sonra Belediyemizin de bünyesinde bulunan öğretmenlerimizin katkıları ile dershanemizi kurduk. 100’e aşkın öğrencimize eğitim vermekteyiz. İnşallah önümüzdeki dönem öğrenci sayımız da artacak, sınıflarımız da artacak, öğretmen sayısını da arttıracağız. Eyyübiye eğitimine ciddi manada katkı sağlayacağız. Eyyübiye Belediyesi olarak nasıl çocuklarımıza sahip çıkıyorsak Türkiye’deki bütün Belediyelerin çocuklarımıza sahip çıkması gerekir. Ben buradan Türkiye’deki bütün Belediyelere eğitim anlamında çocuklarımıza destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.