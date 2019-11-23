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Kaçak elektrik denetimi ekibine saldırı: 6 yaralı

DHA

ŞANLIURFA´da, konutlarda kaçak denetimi yapan elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bir grup, taş ve sopalarla saldırdı. Yaralanan 6 personel hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA´da, konutlarda kaçak denetimi yapan elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bir grup, taş ve sopalarla saldırdı. Yaralanan 6 personel hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye elektrik dağıtımı yapan şirket, enerji iletim hatlarını yer altına alıp, kaçak kaybı önlemek için konutlarda kullanılan sayaçlara direk üstü pano uygulaması başlattı. Mahallede çalışma yapan ekipler, denetimleri sırasında bir grup mahallelinin, taş ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda 6 işçi çeşitli yerlerine isabet eden taş ve sopalarla yaralandı.
Yaralı işçiler ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi yapılan bazı işçilere iş göremez raporu verildi.
Yaralanan işçiler kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipi sevk edildi.
 

ŞANLIURFA

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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