Şehit uzman onbaşının cenazesi, memleketine uğurlandı

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, dün saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı zırh araç 'Kirpi' çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Akkaya için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ile Halil Yıldız, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne uğurlandı.



ŞANLIURFA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.