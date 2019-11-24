Öğretmenler Günü için hazırlanan kısa film sosyal medyada ilgi gördü

- ŞANLIURFA´da 24 Kasım Öğretmenler Günü´ne özel olarak hazırlanan kısa filmde Harranlı bir öğrencinin öğretmenine yakaladığı tavuğu hediye ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Şanlıurfa´da hizmet veren bir restoran, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir film hazırladı. Harran ilçesinin Sıralı İlkokulu'nda çekilen filmin senaryosu gereği Öğretmenler Günü dolayısıyla okul bahçesinde toplanan öğrenciler, evlerinde hazırladıkları doğal çiçek, portakal, yoğurt ve peynir gibi hediyelerini vermek için öğretmenlerini beklemeye başladı. Bu sırada öğretmenine hediye bulamayan Mahmut isimli öğrenci, evin bahçesinde gezen canlı bir tavuğu yakalayıp öğretmenine hediye olarak verdi. Renkli görüntülerin yer aldığı film 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak doğal ve organik ürünlerle hazırlanan menüyle son buldu. Sosyal medyada paylaşılan filmi kısa sürede binlerce kişi izledi.



ŞANLIURFA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:36

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