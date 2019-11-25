Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi Türkiye ile Suriye arasındaki geçişler için asfalt çalışması yapılıyor

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye’nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırarak güvenli hale getirdiği Suriye’nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi. Mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlen gümrük kapısında asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu hafta içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından Telabyad’a girişler buradan sağlanacak. Gümrük kapısının insani yardım geçişleri için kullanılacağı belirtildi.

ŞANLIURFA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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