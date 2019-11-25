Vali Erin'den Şanlıurfa Kitap Fuarı'na davet

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı 3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nı gezerek, vatandaşları fuara davet etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı 3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nı gezerek, vatandaşları fuara davet etti.

“Bu tür organizasyonlar şehrimize artı değer katıyor”

Şanlıurfa halkını kitap fuarına davet eden Vali Abdullah Erin, “Gerçekten ilk gün 30 bin, ikinci gün 50 bin ve üçüncü gün ise yine 50 binin üzerinde bir ziyaretçiyi ağırlayan çok güzel bir organizasyon yaşandı. Çok zengin ve güzel bir fuarın Şanlıurfa'ya kazandırılmasından dolayı hepimiz çok mutlu olduk. Şanlıurfa peygamberler şehridir. Diğer yandan da medeniyetin yeşererek, tüm dünya topraklarına yayıldığı merkezdeyiz. Kültürün, sanatın, ilmin, bilimin, fennin, merkezi olan topraklardır Şanlıurfa. Böylesine bir şehirde, kitap fuarı gibi organizasyonlar Şanlıurfa'mıza çok güzel artılar kazandıracaktır. Fuar gezimizde özellikle gençlerin çok yoğun bir ilgisinin yaşandığını gördük. Şanlıurfa gençliğine de yakışan budur. Kitap okuma açısından gittikçe çıta yükselten Şanlıurfa'ya böylesine bir organizasyonun çok yakıştığını gördük" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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