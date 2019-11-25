Uğurlu kırsal Mahallesinde yoğun hizmet mesaisi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından sahada sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmaların daha da hız kazanması talimatını verdi. Bir yandan vizyonel projelerle ilçenin geleceğini şekillendiren, diğer yandan vatandaş ve esnafla her zaman iç içe olup talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Kuş, ekipler tarafından sahada sürdürülen çalışmaları da yerinde incelemeyi ihmal etmiyor. Beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Uğurlu kırsal Mahallesine giden Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kuş’a yoğun ilgi gösteren ve yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, daha önce böyle bir hizmet görmediklerini belirterek, Başkan Kuş’a teşekkür etti.

İlçenin tüm taleplerini bir bir çözeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Eyyübiye Belediyesi olarak güçlü bir şekilde Eyyübiye halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Gerek merkez, gerekse kırsal mahallelerimizde hummalı bir şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde gerek merkez gerekse kırsal mahallelerimizdeki eksiklikleri ve sıkıntıları bitirmek inşallah. El birliğiyle her şeyin en iyisine layık olan ilçemizin sıkıntılarını bir bir bitireceğiz. Aynı tempoyla çalışmaya devam edip, vatandaşlarımızın bizden istekleri yatırımları yapacağız. Hummalı bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımı da teşekkür ederim“ dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da hummalı çalışmalardan dolayı Başkan Kuş’a teşekkür edip,” Belediye Başkanımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde özverili bir şekilde çalıştıkları için hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise,” Biz bugüne kadar burada yaşıyoruz, bugüne kadar kimseden hizmet görmedik. Belediye Başkanımız Mehmet Kuş, buraya geldikten sonra çok şükür yollarımızı, duraklarımızı yapmaya başladı. Bütün emeği geçen çalışma arkadaşlardan ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bugüne kadar böyle güzel bir hizmet görmedik, kendisinden ve ekip arkadaşlarından Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

ŞANLIURFA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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