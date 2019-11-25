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Şanlıurfa’da yenilikçi teknolojiler sempozyumu

İHA

Şanlıurfa’da yenilikçi teknolojiler sempozyumu

HRÜ, Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumuna ev sahipliği yaptı.
Harran Üniversitesi ev sahipliği ve katkılarıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Akademik Platform’un iş birliğinde ‘Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu yapıldı.
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen sempozyuma, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasında Akademik Platform çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Naci Çağlar, ISITES2019’u Sakarya, Karabük, Alanya, Valensiya, Bakü gibi farklı şehirlerden sonra Şanlıurfa’da düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Harran Üniversitesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptığı açılış konuşmasında, uluslararası bu organizasyonun bir parçası olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek dünyanın her yerinde üretken bilimsel etkinlikleri desteklediklerini belirtti.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise yaptığı konuşmada, ISITES2019 sempozyumunun hem organizasyon ortağı olmaktan hem de Urfa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ayrıca bu sempozyumun çok geniş bir alanda organize edilmesinin ortak çalışmaların ve akademik sahadaki iş birliklerinin önünü açması anlamında önemli olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa tarihinin çok eskilere dayandığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, “İsmimizi aldığımız Harran okulunda ise çok değerli bilim adamları yetişmiştir. Bunların her birisi ayrı ayrı tez konuları olarak ele alınabilir. Üniversiteleri teknik konularda buluşturan sempozyumumuzun ülkemize ve üniversitelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumunda Şanlıurfa’da iki gün boyunca bilim insanları çalışmalarını ve fikirlerini paylaştı. Davetli konuşmacı Doç. Dr. Şiir Kılkış’ın Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Küresel Eğilimler ve Durum Değerlendirmesi başlıklı konuşması ile başlayan sempozyumda 10 farklı ülkeden toplamda 118 bildiri sunuldu.

ŞANLIURFA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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