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Şanlıurfa’da Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi düzenleniyor

İHA

2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 'Göbeklitepe İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor' projesi kapsamında 'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi' düzenlenecek.

Şanlıurfa’da Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi düzenleniyor

2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 'Göbeklitepe İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor' projesi kapsamında 'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi' düzenlenecek.
2019 Göbeklitepe yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif İşleri Genel Müdürlüğü desteği ile Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen, kültürlerarası iletişime katkı sağlayan, Türkiye ve İtalya'da yürütülmekte olan, “Göbeklitepe İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor “ projesi kapsamında “Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek.
Sergi açılışı Şanlıurfa 24. Dönem Milletvekili ve Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun ev sahipliğinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İtalyan gazeteci, blogger, seyahat acentesi sahipleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Ödülü sahibi İzzet Keribar ile İtalyan fotoğraf sanatçısı Francesco Cicconi’nin profesyonel çalışmalarından oluşan “Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi” 26 Kasım Salı günü saat 17.00'de Şanlıurfa Sanat Sokağı'nda düzenlenecek açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ŞANLIURFA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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