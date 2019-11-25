Haliliye Belediye Başkanı Canpolat: “Öğretmenlerimiz geleceğimizi yetiştiriyor”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek, öğretmenlere karanfil ve plaket takdim etti. Başkan Canpolat, Öğretmenlerimiz yeni nesilleri, yani geleceğimizi yetiştiriyor” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla Profilo ilk ve ortaokulu ve ardından Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutlayarak öğretmenlere karanfil ve plaket takdiminde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve birim amirlerinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Canpolat, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretler sonrası günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda buluna Başkan Canpolat, öğretmenlerin gelecek nesillerin iyi yetişmesinde en büyük paya sahip olduğunu belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Gelecek nesillerin yetişmesinde çok büyük önemleri var. Bizi yetiştiren öğretmenlerin olduğu gibi gelecek nesillerin de bu öğretmenlerimizin katkısıyla ülkemizde, milletimizde, ilçemizde çok güzide hizmet edecek olan insanlar yetişecektir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinde benim mezun olduğum Profilo ilköğretim okulu ve yine mezun olduğum Davut Zeki Akpınar Lisesindeyiz. Buradaki hocalarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Bizim hizmet alanımızla ilgili iş ve işlemlerin taleplerini alıp gerekli talimatları verdik. Bu manada bugün burada öğretmenlerimizin gününü kutlamak ve gününü dolu dolu geçirmek adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bizleri bu günlerinde kabulleri için de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Canpolat, ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte İbni Sina İlkokulu’nda Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan programa katılıp öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisini izledi.

Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şanlıurfa’nın yetiştirdiği nadide eğitimci ve idareci Abdülkerim Saraçoğlu’nu ziyaret ederek gününü kutladı. Şanlıurfa’da disiplini ve eğitimci kimliği ile bilinen Saraçoğlu, gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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