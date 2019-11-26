Haliliye’de yol yapım çalışmalarını sürüyor

Haliliye Belediyesi, yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsalda aralıksız sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış ayları öncesi merkez ve kırsal ayırımı yapamadan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, merkez Karşıyaka Mahallesinde yol yapım ve bakım, onarım işlemlerini sürdürürken, İmam Bakır Mahallesinde de vatandaşların talebi üzerine ulaşıma kapalı bir sokakta yol açma ve parke döşeme işlemi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, mahallelerindeki çalışmalara ilişkin, “Bu ara sokağımız 10 yıldan beri bütün gelen ve giden yetkililerden rica ettik, ancak hiç kimse bize bu sokağımızı açamadı. Bu sokağımız Boğaz Köprüsü gibi iki mahalleyi bir birine bağlıyor. Bizim mahalle için çok önemli bir ara sokaktır. Ama kimse açamadı şimdiye kadar. Yalnız Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ile bir görüşme sonrası talebimizi ilettik, ertesi gün Balkanımız talimatları ile yolumuz açıldı. Hizmetinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, planlanan program dahilinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ŞANLIURFA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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