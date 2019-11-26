Vali Erin fabrikaları ziyaret etti

Şanlıurfa’da sanayinin gelişmesi adına önemli projelerin hayata geçmesini sağlayan ve yatırımcılara her zaman destek olan Vali Abdullah Erin, bugünkü mesaisinin önemli bir bölümünü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete giren fabrikaları ziyaret etti.

Yakın zamanda üretime başlayan ve kent için önemli bir istihdam sağlayan fabrikaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Vali Erin, çalışanlarla da sohbet ederek hayırlı işler diledi. Şanlıurfa’da yatırım yapmanın büyük avantajları olduğunu ve yatırım için Şanlıurfa’ya gelenlere her türlü desteği sağladıklarını belirten Vali Erin, iş adamlarının talep ve beklentilerini dinleyerek yaptıkları yatırımdan dolayı tebrik etti.

ŞANLIURFA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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