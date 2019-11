Büyüyen Karaköprü’ye yeni yollar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri Seyrantepe, Doğukent ve Batıkent mahallelerinde yeni yollar açarak hizmete sunuyor.

Şanlıurfa'nın her geçen gün büyüyen ve nüfusunu her yıl önemli bir oranda artıran Karaköprü ilçesinde yeni yapılaşmalarla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını yoğun bir çalışmayla sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihtiyaç dahilinde mahallelerde yeni yollar açarken, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeyerek vatandaşları tozdan ve çamurdan kurtarıyor.

Daha güzel bir Karaköprü'yü vatandaşlara sunmak isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Atakent, Güllübağ, Doğukent, Çamlıyayla ve Seyrantepe gibi yeni yapıların oluştuğu mahallelerde Fen işleri ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Başkan Baydilli, özellikle kışın vatandaşların yollarda sorun yaşamaması için ekiplerin altyapısı biten yollarda kilitli parke döşeme çalışmalarına hız vereceğini dile getirerek, Karaköprü'de tüm yolların tozdan ve çamurdan arınması için durmadan yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Özellikle yeni yapıların arttığı ve yol ihtiyacının doğduğu mahallelerde yeni yollar açtıklarının altını çizen Başkan Baydilli, “Vatandaşların yol sıkıntısını gidermek ve rahat ettirmek için fen işleri ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Eksiklerimizin ve ihtiyaçlarımızın farkındayız ve bu yolda programlı olarak en kısa sürede eksikleri gidermek için çalışıyoruz. İnşallah kış aylarında da hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecektir. Karaköprü’nün kalkınması için yeni ve güzel yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaçlar doğrultusunda ve program dahilinde yeni yollar açmaya devam edeceği öğrenildi.

