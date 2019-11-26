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Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı

İHA

Şanlıurfa'da seyir halinde olan tır alev almaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halinde olan tır alev almaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Akçakale kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, seyir halindeyken kupa kısmında alev almaya başladı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı yolun kenarına park etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alev alan tıra müdahale ederek, kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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