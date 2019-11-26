Karaköprü'de diyabet eğitimi

Karaköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara diyabet konulu eğitim semineri düzenlendi.

Diyabet Haftası olması dolayısıyla Karaköprü Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Diyabet hastalığı konulu eğitim semineri düzenlendi.

Karaköprü Belediyesi Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda diyabet hastalığının nedenleri, hastalığın belirtileri ve diyabet hastalığından korunma yolları konularında eğitim verildi.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade Diyetisyen Bermal Akıl, hangi yiyeceklerin yenmesi gerektiğini ve hangi gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Bermal Akıl, Diyabet haftası kapsamında Karaköprü Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz Diyabet konulu eğitimde vatandaşlarımıza diyabet hastalığıyla ilgili bilgiler verdik" dedi.

Bermal Akıl, Eğitim programına katılan katılımcılara teşekkür ederken bize bu imkanı sağladığından dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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