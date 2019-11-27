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Canpolat çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Devteşti Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi.

Canpolat çalışmaları yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Devteşti Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi.
Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Devteşti Mahallesinde fen işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Canpolat’a, birim amirleri, mahalle muhtarı ve teknik ekip eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepleri dinleyen Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da denetleyen Canpolat, çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler aldı. Devteşti Mahallesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Devteşti Mahallemizde bir taraftan yeni yollar açma çalışmamız sürerken, diğer taraftan açılmış yollarımızdaki parke çalışmalarımızı yürütüyoruz. Devteşti Mahallemizde inşallah en kısa sürede hem yeni yolların açılması, hem de açılmış yolların üst yapılarının tamamlanması noktasında gerekli iş ve işlemlerle ilgili talimatlarımızı verdik. Bir taraftan da parkla ilgili çalışmaların içine girdik. Bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Buradaki incelemelerin ardından açılacak yeni park alındaki çalışmaları da denetleyen Canpolat, “Yeni park alanında çalışmalarımız başladı. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı bitirip parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kulandı.
Canpolat, incelemelerinin ardından mahalleden ayrıldı.

ŞANLIURFA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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