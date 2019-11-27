Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi alanlardaki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte Kızılkoyun ve kale eteği bölgelerini gezerek çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Demircan'a bilgi verdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, gün içerisindeki temaslarına ilk olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyareti ile başladı. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den Şanlıurfa'daki kültür ve turizm ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, akşam saatlerinde ise Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız'ın da eşlik etmesi ile Kızılkoyun, Şanlıurfa Mozaik Müzesi ve kale eteğini gezdi.

Ziyaretinde Şanlıurfa’nın turizmine önemli katkı sağlayacak olan Kızılkoyun Mağaraları bölgesi ve kale eteği bölgelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa'nın tarihi özelliği ile her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Demircan ve Başkan Beyazgül, ziyaretleri kapsamında daha sonra Türkiye’nin en büyük müze kompleksi içerisinde yer alan Şanlıurfa Mozaik müzesini gezerek, mozaikler hakkında bilgiler aldılar.

ŞANLIURFA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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