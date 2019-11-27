Şanlıurfa’da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda uçak kaza, kırım ve yangınla mücadele yönergesi kapsamında, düzenlenen uçak yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şanlıurfa itfaiye ekipleri, GAP Havalimanı çalışanları ve UMKE ile 112 Acil Servis personellerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği, bir yolcu uçağı, havalimanı pistine zorunlu iniş yaptığı sırada alev alev yanmaya başladı. Durum derhal DHMİ Müdürlüğü ile itfaiye birimlerine bildirildi. Verilen alarm üzerine kurtarma ekipleri kısa sürede havalimanına geldi. İtfaiye ekipleri yanan uçağa tazyikli su, köpük ile müdahale ederken diğer ekipler de uçakta bulunan yolcuları kurtardı. Gerçeğini aratmayan tatbikat izleyenlerden tam not aldı.

ŞANLIURFA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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