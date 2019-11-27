Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SiverekDiyarbakır kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek'e seyir halinde bulunan Murat C. yönetimindeki 31 Y 9497 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 CA 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Birsen B. yaralandı. Kazanın şiddetiyle taklalar atarak yolun kenarında yan yatan otomobillerden biri demir yığınına döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ile jandarma çağrıldı. Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ŞANLIURFA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.