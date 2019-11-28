Çocuklar bu fuarı çok sevdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğunun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Hafta içi öğrencilere yönelik programların düzenlediği kitap fuarında bu kez çocuk gülücükleri hakim oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şairyazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım sürüyor. Hafta sonu çevre illerden ailelerin akın ettiği fuarda hafta içi günlerde de öğrencilere yönelik gezi programları düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde fuarı gezen çocuklar ilgi duydukları kitaplara yönelirken, kimi öğrenciler de daha önceden aileleri ile geldiği fuarı arkadaşlarına tanıttı. Kitap okumaya yönelik sevgilerini aktaran Şanlıurfalı çocuklar, "Kitap okumak bizim dünyamızı geliştiriyor. Bu fuarda da istediğimiz kitapları bulabildik. Çok güzel bir program oldu bizim için. Tüm Şanlıurfalı çocukların da bu fuarı mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 1 Aralık'a kadar her gün farklı okur yazar buluşmaları ve söyleşilerle devam edecek.

ŞANLIURFA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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