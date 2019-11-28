Haliliye Belediyesinden öğretmenlere sinema etkinliği

Haliliye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenleri Günü dolayısıyla ilçe genelindeki öğretmelere eşleri ile birlikte katılabileceği sinema etkinliği düzenledi. Etkinliğin başlangıç programına katılan Başkan Canpolat, “Sizlerden gayret, özveri bekliyoruz. Bizler de sizlerin yanında, sizlere hizmet etmek üzere emrinizde olacağız” dedi.

Haliliye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününü hafta boyuna yayarak öğretmelerin ve eğitim camiasının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ilçe geneli merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan tüm öğretmenler için sinema etkinliği düzenleniyor. Etkinliğin başlangıç programına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a eşi Fethiye Canpolat, Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Program, ünlü sporcu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ‘Naim’ filminin izlenmesi ile devam etti. Programda etkinliğe katılan öğretmenlere hitap eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tüm öğretmenleri selamlayarak öğretmenlerin eski ve yeni nesiller üzerinde büyük emekleri olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimize, hocalarımıza üzerimizde emekleri olan veya geçmiş nesilleri yetiştirdiği gibi gelecek nesilleri de yetiştirecek olan hocalarımıza nedenli katkı sunabiliriz, nasıl motive edebiliriz diye düşündük onlara bir kısa mola vermek istedik. En azından bir akşam seansında kendileri ile birlikte ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle yaptığımız görüşme çerçevesinde dileyen ailesi ile birlikte katılması yönünde bir planlama yaptık. Bu doğrultuda değerli hocalarımızı inşallah burada salonlarımızda yaklaşık bin 600 öğretmenimiz aileleri ile birlikte gelecek olurlarsa 3 binin üzerinde öğretmenimizi burada misafir edeceğiz” dedi.

“Sizlerin yanında olacağız”

Konuşmasının devamında öğretmenlerin yanında olduklarını vurgulan Başkan Canpolat, “Değerli hocalarımıza eğitime göstermiş oldukları katkı ve desteklerinden ve aynı zamanda öğretmenlik bir özveri mesleğidir. Bu konuda biz öğretmenlerimize inanıyor ve güveniyoruz. 19,4 genç nüfus ortalamasıyla Şanlıurfa ilimiz gelecekte Türkiye çapında en popüler, en dinamik ve en üretken bir olacağı kanaatindeyim. Bu da inşallah bizlerin olduğu kadar siz değerli öğretmenlerimizin ellerinde. Sizlerden gayret, özveri bekliyoruz. Bizlerde sizlerin yanında, sizlere hizmet etmek üzere emrinizde olacağımı ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Canpolat, filim etkinliğinin ardından öğretmelere veda ederek buradan ayrıldı.

ŞANLIURFA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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