Mahalle muhtarları kayıt dışı tüketim ile mücadelede destek sözü verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalle muhtarları kayıt dışı tüketim ile mücadelede destek sözü verdi

İHA

Sorumluluk bölgesinde çözüm odaklı çalışmalara ağırlık veren Dicle Elektrik yöneticileri bu kez Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki muhtarla bir araya geldi. Yöneticiler, bulundukları mahaldeki halkın temsilcileri olan muhtarların talep öneri ve şikayetlerini dinledi. Kayıt dışı elektrik tüketimine karşı enerji şirketine olan desteklerini yineleyen muhtarlar, ilçede yapılan yatırımlar sayesinde enerji kalitesinin artması ve buna bağlı olarak kesintilerin azalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Mahalle muhtarları kayıt dışı tüketim ile mücadelede destek sözü verdi

Sorumluluk bölgesinde çözüm odaklı çalışmalara ağırlık veren Dicle Elektrik yöneticileri bu kez Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki muhtarla bir araya geldi. Yöneticiler, bulundukları mahaldeki halkın temsilcileri olan muhtarların talep öneri ve şikayetlerini dinledi. Kayıt dışı elektrik tüketimine karşı enerji şirketine olan desteklerini yineleyen muhtarlar, ilçede yapılan yatırımlar sayesinde enerji kalitesinin artması ve buna bağlı olarak kesintilerin azalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğünde gerçekleşen ve ilçe merkezindeki 16 mahallenin muhtarının katıldığı muhtar buluşmasında enerji şirketini adına İl Müdürü İl Müdürü Osman Hondu, Proje Tesis Yöneticisi Mehmet Kürüm, Viranşehir İlçe Şefi ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Türk katıldı.
"İlçede enerji kalitesi arttı, arıza sayısı azaldı"
Toplantıda konuşan İl Müdürü Osman Hondu şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yönetmelikleri gereği sorumluluk bölgesindeki müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yaptığına dikkat çekti. Hondu, “Şanlıurfa’nın genelinde olduğu gibi Viranşehir’de de enerji şebekesini iyileştirmeye dönük yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl yapılan yatırım ve bakım çalışmaları sayesinde Viranşehir’de geçmiş yıllara göre elektrik arıza sayısında kayda değer düşüş olmuştur. Muhtarların sorunlarını dinleyip, çözüm için çalışacağımızı iletirken, biz de onlardan elektriğin israf edilmemesi için destek istedik. Muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerde kaçak elektrik kullanılmaması ve kullanılan elektriğin israf edilmemesi konusunda bize destek vereceklerini samimi bir şekilde beyan ettiler’’ dedi.
"Kayıt dışı ile mücadeleye destek sözü verildi"
Daha sonra söz alan muhtarlar, Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde geçen yıla göre enerji kalitesinin arttığını, arızaların ve buna bağlı kesintilerin de azaldığını bildirdiler. Mahallelerinde devam eden yeraltı çalışmalarının bir an evvel bitirilmesini isteyen muhtarlar, Dicle Elektrik tarafından yürütülen hizmetin aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunun bilincinde olduklarının altını çizdiler. Toplantı Viranşehirli Muhtarların, abonesiz ve kayıt dışı elektrik kullananlarla ilgili Dicle Elektrik'e destek sözü vermelerinin ardından sona erdi.

ŞANLIURFA

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletle dönerciye girdi
YEREL HABERLER Motosikletle dönerciye girdi
Haliliye Belediyesinden öğretmenlere sinema etkinliği
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden öğretmenlere sinema etkinliği
Çocuklar bu fuarı çok sevdi
YEREL HABERLER Çocuklar bu fuarı çok sevdi
Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle ...
Şanlıurfa’da şehit olan 2 asker memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da şehit olan 2 asker memleketlerine ...
Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyor
YEREL HABERLER Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği ...
Polis, tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheliyi arıyor
YEREL HABERLER Polis, tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheliyi ...
Üst geçidi kullanmayan yaşlı adama kamyonet çarptı
YEREL HABERLER Üst geçidi kullanmayan yaşlı adama kamyonet çarptı
Haliliye’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yol çalışmaları devam ediyor
Sınır karakoluna hain saldırı: 2 şehit Terör örgütü sınır karakoluna havanla saldırdı Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı
YEREL HABERLER Sınır karakoluna hain saldırı: 2 şehit Terör örgütü ...
Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker yaralı
YEREL HABERLER Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker ...
Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarpışan otomobiller ters döndü: 1 yaralı
Tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp, elindeki parayı alıp kaçtı
YEREL HABERLER Tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp, elindeki parayı alıp ...
Şanlıurfa’da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da gerçeğini aratmayan uçak yangını ...
Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi alanlardaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi alanlardaki ...
"Zamanın Mirası" fotoğraf sergisine yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER "Zamanın Mirası" fotoğraf sergisine yoğun ilgi gördü
Ton balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Ton balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu
Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp kaçtı
YEREL HABERLER Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını ...
Beyazgül'den Göbeklitepe daveti
YEREL HABERLER Beyazgül'den Göbeklitepe daveti
Mevsimlik işçiydi, İngiltere´de patron oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik işçiydi, İngiltere´de patron oldu
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
Canpolat çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Canpolat çalışmaları yerinde inceledi
Şanlıurfalı çocuklara Piazza’da bol motivasyon
YEREL HABERLER Şanlıurfalı çocuklara Piazza’da bol motivasyon
Başkan Kuş öğretmenlerle fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Kuş öğretmenlerle fidan dikti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X