Çıplak fotoğraflı şantaj mağduru Suriyeli kadın, Geri Gönderme Merkezi'nde bekliyor

ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçan ve 2014 yılından bu yana Şanlıurfa'da yaşayan 4 çocuk annesi Suriyeli L.M., uygunsuz fotoğraflarıyla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdüğü emlakçı S.Ç.´nin şikayeti üzerine sınır dışı kararı alınarak, Gaziantep'teki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Halen merkezde tutulan L.M., Suriye'ye gitmesi halinde aşireti tarafından öldürülmekten korktuğunu belirterek, sınır dışı edilmesinin engellenmesini istedi.

2014 yılında Suriye´den Şanlıurfa´ya gelen L.M. (34), iddiaya göre kiralık ev ararken emlakçı S.Ç. ile tanıştı. Geçen ağustos ayında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinden koşarak çıkan emlakcı S.Ç. polisler tarafından şüphe üzerine durduruldu. Bu sırada polislerin yanına gelen Suriyeli L.M., emlakçı S.Ç.´den şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine karakola götürülen S.Ç. ve L.M. birbirlerini terör örgütü PKK/YPG'li olmakla suçladı. Suriyeli kadın, 2014 yılında yaşadıkları bölgenin PKK/YPG terör örgütü tarafından işgal edilmesinin ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi. L.M. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, telefonunda PKK/YPG'li teröristlerle fotoğraflar bulunan S.Ç.´ye terör örgütü üyeliği suçundan dava açıldı.

KİRALIK EV ARARKEN TANIŞTIK

S.Ç. ve ağabeyi A.Ç. de 7 Ekim´de polise başvurarak, Suriyeli L.M.´den şikayetçi oldu. Ağabey A.Ç. kardeşinin imam nikâhlı eşi olduğunu iddia ettiği L.M.´nin, "Eşinin uygunsuz fotoğrafları var. Sınır dışı edilirsem fotoğrafları yayarım" diyerek kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.

Gözaltına alınan L.M. ise suçlamaları reddetti. S.Ç.´nin imam nikahlı eşi olmadığını savunarak, "Suriye´den Şanlıurfa´ya geldiğimizde kiralık ev aramaya başladık. Bu sırada emlakçı S.Ç. ile tanıştık ve ailece görüşmeye başladık. Ancak ilerleyen zamanla aile dostu olarak gördüğümüz S.Ç., bana kötü gözle baktı. Çıplak fotoğraflarımı elde edip, beni tehdit etti. Türkiye´den çıkarılacağımı, Suriye´deki akrabalarımın yanında rezil olacağımı söyleyerek, şantaj yaptı. Fotoğrafları aileme gönderdi. Suriye´ye gönderilirsem aşiret kanunlarına göre beni hemen öldürürler. Türkiye´ye geldiğimiz ve bu adamlarla tanıştığımızdan beri hayatımız kabusa döndü. Burada kalmak istememin tek sebebi çocuklarımdır. Türkiye´den başka güvenecek noktam yok" diye konuştu.

SINIR DIŞI KARARI ALINDI

Adliyeye sevk edilen L.M. hakkında mahkeme sınır dışı edilmesi yönünde karar verdi. L.M., karar doğrultusunda 10 Ekim günü, Şanlıurfa Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 gün sonra da sınır dışı kararının uygulanması için Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi´ne gönderildi. Halen merkezde tutulan kadının avukatı Serdar Kaplan'ın, gözetimin kaldırılması için Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı başvuru reddedildi.



ŞANLIURFA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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