Şanlıurfa’da 25 öğrenci yemekten zehirlendi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Şanlıurfa’da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören ilkokul öğrencileri, öğle saatinde yedikleri yiyeceklerden zehirlendi. 25 öğrenci, kusma ve karın ağrısı şikayeti sonucu ambulans ve özel araçlarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken yetkililer öğrencilerin yediği yiyeceklerden numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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