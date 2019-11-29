(Özel) Seyir halindeki otomobilin üzerine parke taşı düştü Taşın düşme anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobilin üzerine parke taşı düştü. Parke taşının düşme anı ise otomobildekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da seyir halinde olan bir otomobil, İpekyolu’nda ilerlerken üzerine parke taşı düştü. Yapımı devam eden köprülü kavşak üzerinden düştüğü tahmin edilen parke taşı, otomobilin ön kısmına isabet etti. Otomobildekiler, parke taşının düşmesiyle büyük bir korku yaşadı.

Parke taşının otomobile isabet ettiği anlar ise otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sürücüler ve yayalar, her zaman bu yolu kullandıklarını söyleyerek bu tür durumlar için önlem alınması gerektiğini belirtti.

ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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