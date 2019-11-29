Baydilli kitap fuarını ziyaret etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek kitapları inceleyip, yazarlar sohbet etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü'de bulunan fuar merkezinde açılan Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Baydilli yayınevi stantlarını dolaşarak kitapları incelerken, kendisi ve çocukları için kitap satın aldı.

Baydilli yazarlarla da bir süre sohbet ederken, fuara gelen vatandaşlardan da ilgi gördü. Fuar ziyareti sonrası bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli okumanın ve ilmin çok önemli olduğu bir dönemde bu tür fuarların değerli olduğunu dile getirdi.

Baydilli, "Rabbimizin ilk emri 'oku' olduğu için ve hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyen bir dine mensup olduğumuz için okumanın ve öğrenmenin önemi çok büyüktür. Hayatı anlamamız için, kendimizi ifade edebilmemiz için ve yeni şeyler üretebilmek için çokça okumalıyız. Bu kitap fuarına özellikle genç kardeşlerimizin ilgisi, 6 günde 200 binin üzerinde ziyaret olması bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki gençlerimiz burada aldıkları kitaplarla okuma alışkanlığı kazanacak ve okuma oranımız artacaktır. Bu güzel fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli, fuarda Şanlıurfalı yazarlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve eserleri hakkında bilgi aldı.

ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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