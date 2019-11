Minikler kitap almaya kumbaralarıyla geldi Kitap fuarında yazar söyleşilerine yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarında yazar söyleşileri okurların yoğun ilgisini görüyor. Her yaştan katılımın sağlandığı söyleşilerde kumbaralarını alan minikler, fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şairyazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım sürüyor. Her yaş gurubundan okurun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında yazarların kendi imzasını taşıyan kitapları alabilmek için uzun sıralar oluşturan vatandaşlar özlem duyulan görüntüleri ortaya çıkarırken, yazarlar da Şanlıurfa'da artan okur oranının kendilerine heyecan oluşturduğunu belirtti.

Minikler kumbaraları ile geldiler

Birçok renkli görüntünün yaşandığı kitap fuarında kumbaralarını yanlarına alarak kitap seçen minik öğrenciler, ziyaretçilerin ve yazarların ilgisini çekti. Karşılaştıkları manzara karşısında duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren yazarlar, "Şanlıurfa'da böylesine bir tablo görmek bizleri çok mutlu etti. Artık her yıl Şanlıurfa Kitap Fuarının başlayacağı günü iple çekiyoruz. Mükemmel bir ortam ve harika bir ilgi var" dedi.

Fuarı gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de yaşanan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, "İslam dinimizde ilk ayet Oku'dur. Bunun yanında peygamber efendimiz İlmin kendisi ben isem, ilmin kapısı Hz. Ali'dir der ve Hz. Ali de Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum der. Ve yine dinimiz İlim Çin'de de olsa gidin öğrenin. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu der. Bugünkü ziyaretimizde bu kadar yoğun ilgiyi görünce ne kadar doğru bir iş yapıldığı ortaya çıkıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çok güzel bir ilgisi var. Bizim okumakla birlikte, kendimizi geliştirmemiz, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilmenin, algılamanın en doğru yolu okumaktır. Okuma alışkanlığının kazandırılması ve tam olarak yaygınlaştırılması için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. Ailelerin, öğretmenlerin ve tüm eğitimcilerin her yaştan vatandaşı buraya gelmesi için teşvik etmesi gerekiyor. Böylelikle okuma seviyesini daha da üst seviyelere çekebiliriz. Ben fuarın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

'3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' 1 Aralık'a kadar her gün farklı okur yazar buluşmaları ve söyleşilerle devam edecek.

ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.