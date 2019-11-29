Bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs öldü

Şanlıurfa’da bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, otomobille özel bir hastanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, bıçaklanmış genci acil servisin önüne bırakarak geldikleri araçla uzaklaştı. Görevlilerin fark ettiği genç tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye çağrılan polisler, şahsın 26 yaşındaki Yakup Bendaş olduğunu belirleyerek otomobille kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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