Akü hırsızları polise yakalandı

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Şanlıurfa’da 6 araçtan akü çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlardan akü çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K., Ü.B. ve Y.E.D. adlı şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte araçlardan çaldıkları aküler de ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:35

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