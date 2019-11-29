Şanlıurfa´da akü hırsızlığına 3 tutuklama

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ŞANLIURFA'da, park halindeki araçlardan akü çalarak yarı fiyatına satan 3 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde park halindeki araçlardan akülerin çalınması ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.K., Ü.B. ve Y.E.D.'nin evinde yapılan aramada, araçlardan çalınan aküler ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli `hırsızlık´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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