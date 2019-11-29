Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nakit ihtiyacı olan vatandaşları ağlarına düşürerek faiz karşılığı borç para veren ve borçların ana parası ödenmesine rağmen mağdurlara baskı uygulayarak mallarına el koyan, kurmuş oldukları paravan iş yerleri üzerinden mağdurların kredi kartından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yaparak devleti vergi kaybına uğratan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.