Bakan Kurum, Şanlıurfa´da

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Şanlıurfa´da belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa´ya geldi. GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada da AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Murat Kurum, ardından kentin sorunlarının konuşulacağı toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra Bakan Kurum'un kent merkezinde incelemede bulunup, gençlerle bir araya geleceği öğrenildi.

ŞANLIURFA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.