Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA
30 Kasım 2019 Cumartesi
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