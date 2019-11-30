Bakan Kurum: “Kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: “Kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da katıldığı il değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, "Dost, kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz" dedi.

Bakan Kurum: “Kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa’da katıldığı il değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, “Dost, kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'ne geçti. Kurum, burada da AK Parti milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının hazır bulunduğu il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak şehirlerin geleceği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktararak bu kapsamda şehirleri ziyaret ederek projeleri sahada gördüklerini söyledi.
Bakan Kurum, Şanlıurfa'da başlatılan projeleri görüşmek ve yeni çalışmaları başlatmak için kentteki yöneticilerle bir araya geldiklerini aktararak, şehrin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

“Arnavutluk'a 500 konut yapılacak”
Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmaları devam ettirdiğine dikkat çeken Bakan Kurum, Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bakanlığının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ çalışanlarından oluşan 11 kişilik bir ekibi Arnavutluk'a gönderdiklerini söyledi. Kurum, "Amacımız deprem riski altındaki Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında tabi biz yıllık ortalama 23 bin deprem yaşayan ülke olarak bu konuda oldukça tecrübeliyiz. Ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını Arnavutluk'ta başlatacak. Dost kardeş ülke Arnavutluk'ta bu tespit çalışmasını yapıp yine binaların risk durumunu Arnavutluklu vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla kurmuş olduğumuz ekip bu çalışmayı yapacak. Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde dost kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz, hak sahibi burada depremde zarar görmüş vatandaşlara bu konutları en kısa sürede yapacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceğiz. Oranın mimarisine özgün, oradaki vatandaşlara hizmet verecek ve ekonomisine baktığınızda, milli gelirine baktığınızda milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunu Türkiye olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Nerede bir mazlum olsa nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da anlı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğimizi ifade etmek isterim” ifadelerini kulandı.
Kentte yaşayan Suriyeli sayısının fazla olduğunu ve Belediyelerin İller Bankası'ndan aldıkları yardımlara ilişkin bu konuda bir değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığı sorusuna, Bakan Kurum AK Parti döneminde Şanlıurfa'ya 45 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bunların devam ettiğini belirti.
Toplantıya, Şanlıurfa milletvekilleri, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

ŞANLIURFA

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da terör operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da terör operasyonu
Şanlıurfa’da Avrupalı 5 Deaş’lı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Avrupalı 5 Deaş’lı tutuklandı
Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 ...
ŞUSKİ 2020 yılı bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER ŞUSKİ 2020 yılı bütçesi onaylandı
Haliliye’de çok amaçlı kurslar ilgi görüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de çok amaçlı kurslar ilgi görüyor
Şanlıurfa´da kaçak telefon ve akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kaçak telefon ve akaryakıt operasyonu
Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi
Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele ...
Bakan Kurum, Şanlıurfa´da
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Şanlıurfa´da
Bakan Kurum Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Bakan Kurum Şanlıurfa’da
Şanlıurfa'da tefeci operasyonuna 5 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tefeci operasyonuna 5 tutuklama
Kurtardığı kumruyu elleriyle besledi
YEREL HABERLER Kurtardığı kumruyu elleriyle besledi
Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama
Cinayet zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlıları tutuklandı
Şanlıurfa´da akü hırsızlığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da akü hırsızlığına 3 tutuklama
Karaköprü kırsalında çok amaçlı salonlar yükseliyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında çok amaçlı salonlar yükseliyor
Harran Üniversitesi öğrencilerinden sosyal sorumluluk çalışması
YEREL HABERLER Harran Üniversitesi öğrencilerinden sosyal sorumluluk ...
Daha yeşil bir Haliliye için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Haliliye için çalışmalar sürüyor
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 ...
Şanlıurfa’da sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sosyal medyada terör propagandası ...
Akü hırsızları polise yakalandı
YEREL HABERLER Akü hırsızları polise yakalandı
Bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs öldü
YEREL HABERLER Bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs ...
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X