Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa Akçakale karayolunun Çamurlu kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.