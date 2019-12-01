Şanlıurfa'da 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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- ŞANLIURFA'da, son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda, 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik son 2 hafta içinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Ekiplerin arama yaptığı ev, depo ve araçlarda 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el koyan polis ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.



ŞANLIURFA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:47

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