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Cumhurbaşkanlığı yerel yönetim politikaları kurulu kitap fuarında

İHA

Cumhurbaşkanlığı yerel yönetim politikaları kurulu kitap fuarında

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarını ziyaret etti.
Kitap Fuarlarının şehirler için önemini belirten Karatepe, “Belediyemiz buna değer veriyor ve halkımızda ilgi gösteriyor” dedi.
Şanlıurfa’nın jeopolotik ve sosyoekonomik yapısı hakkında neler yapılabiliriz konusunu üzerine Şanlıurfa’ya gelerek birçok alan incelemeleri ile temaslarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe Kitap Fuarını gezerek incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şairyazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' sürüyor. 300 bine aşkın ziyaretçinin olduğu Fuar, 7’den 70’e tüm kesimin ilgisini görüyor.
Fuarda Şanlıurfalı ressamlar tarafından yapılan tabloları ve kurulan kitap stantlarını dolaşan Kurul Başkanı Karatepe burada bir açıklamada bulundu.
Kitap Fuarları sadece kitapların satıldığı yerler değil Şehirlerin Kültür hayatına canlılık getiren merkezler olduğunu belirten Kurul Başkanı Karatepe, “2 günden buyana güzel Urfa’mızın tarihi ve kültürel yerlerini görme imkanı bulduk. Sağ olsunlar belediyemizdeki arkadaşlarımız ve daha önceden tanıdığımız Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile görüşerek önemli bilgi alışverişinde bulunduk. Şanlıurfa’mızdan ayrılırken Kitap Fuarını görmek istedik, Kitap Fuarları son yıllarda şehirlerimizde gelenek haline geldi Belediyelerimiz Kitap Fuarları açıyorlar yılda birkaç kez. Bu Kitap Fuarları sadece kitapların satıldığı yerler değil önemli bir kültürel faaliyet olarak şehirlerin Kültür hayatına canlılık getiriyor. Kitap Fuarına girdiğimizde burada kurulan resim sergisini gezdik. Çok değerli Ressamlarımızın değerli eserlerini inceledik. Klasik sanatlarda eskiden buyana Şanlıurfa’mızın ne kadar önemli bir yer olduğunu biliyoruz ama modern resimde bu kadar ilgili insanın bu kadar güzel tablo yapacağı konusunu hiç düşünemezdik. Gerçekten görünce hayretler içerisinde kaldık ve çok sevindik. Vatandaşlarımız heyecanla yanına çocuklarını alarak kitap fuarlarına geldiğini gördük bir taraftan kitap alıyorlar bir taraftan gençler ve çocuklar kitapları konuşuyorlar. Diğer taraftan birçok değerli yazar fuara teşrif etmişler. 200’e yakın Yazar katılım gösterdiği fuara 300 Bine yakın vatandaş buraya gelmiş. Bunu çok önemli bir kültür aktivitesi olarak görüyoruz, dolayısıyla fuarları önemli buluyoruz. Belediyelerimiz buna değer veriyor ve halkımızda ilgi gösteriyor. Şanlıurfa’mızda Belediyemizin bu gayreti gösterdiğini görüyoruz, nitekim fuara girdiğimizde Merkez ilçelerimizin bile stantları var. Dışarıdan gelen konuklara kültür insanlarımıza ve çocukları ile gelen yaşlı insanlarımızı burada ağırlıyorlar ikramlarda bulunuyorlar. Buda Şanlıurfa’mızın cömertliğini bir göstergesi, bu aktiviteyi planlayan ve burada hizmet veren arkadaşlarımızı, görevlileri tebrik ediyorum” diye konuştu.
Ayrıca ziyaretlerinde Kurul Başkanı Karatepe’ye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırkçı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız eşlik etti.

ŞANLIURFA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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