Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Suruç ile Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 6´sı, mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilerin Suruç ile Siverek'teki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 kilo esrar, 53 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 piyade tüfeği, 3 tabanca, 10 piyade tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 166 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞANLIURFA
01 Aralık 2019 Pazar
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