Canpolat Millet Bahçesi projesinin alanını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçeye kazandırılacak olan Millet Bahçesi projesinin alanında incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçesi için büyük bir kazanım olacak olan projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayına sunup, onay aldıktan sonra projelerin hayat bulacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Bu kapsamda onay alınan projelerden ilki olan Devteşti ve Süleymaniye Mahallelerine 118 dönüm üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunan Canpolat’a birim amirleri ve teknik ekip eşlik etti.

Devteşti Mahallesinde kuzeygüney ve doğubatı doğrultusunda yapılanması planlanan Millet Bahçesi projesinin alanını inceleyen Canpolat, “Haliliye ilçemizin Devteşti ve Süleymaniye Mahallesinin kesişim noktası olan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da arz ettiğimiz Millet Bahçesi yapılacak olan noktadayız. Burada Büyükşehir’imize ait olan yerimiz ve aynı zamanda Haliliye Belediyemize ait olan yerlerimiz var. Çevre Bakanımıza durumu arz ettik. 118 dönümlük yaklaşık 120 döneme tekabül eden bu alanı Millet Bahçesi’nin bakanlıkça yapılmasının onayını aldık. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da ilgili yetkilileri hemen çalışmaya başlayıp, 2020 yılı içerinde Devteşti ve Süleymaniye mahallerimiz için bir Millet Bahçesi yapıp vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Ben buradan başta sayın bakanımız Murat Kurum’a, Sayın Valimiz Abdullah Erin’e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e, Milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Haliliye halkına hayırlı uğurlu oldun diyorum” diye konuştu.

Öte yandan Haliliye Belediyesi’nin 2020 yılı içerisinde ilçenin gelişiminde büyük rol oynayacak projeleri hayata geçirme hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

ŞANLIURFA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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