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3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı sona erdi

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan 3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı, 375 bin kişinin katılımı ile son buldu.

3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı sona erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan 3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı, 375 bin kişinin katılımı ile son buldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şairyazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' yoğun katılım ile tamamlandı. Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı, her yaştan vatandaşın katılımı ile imza günleri, söyleşi, paneller ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. 10 günlük süre boyunca toplamda 375 bin kişinin ziyaret ettiği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı rekor bir katılım ile Güneydoğunun en büyük kitap fuarı oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerin dünyayı iyi okuyabilmeleri ve kendi gelişimlerine katkı değer sunabilmek adına her gün kitap okuma saatleri yapmaları konusunda öneride bulundu.

ŞANLIURFA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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