NASA'da görevli Türk Bilim İnsanı Umut Yıldız HRÜ’de

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübünün girişimleriyle, bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonundaki "Derin Uzayda Bilim" başlıklı sunumunda gençlere, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları, uzayda yapılan keşifler konularında bilgiler verdi. Ayrıca NASA'da yaptıkları çalışmaları ve uzay araştırmaları konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Yoğun katılımın olduğu söyleşide Yıldız, evren, gezegenlerin yapısı, güneş sistemi, NASA'nın planladığı Mars ve Ay projeleri ve karadelikler gibi merak edilen konularda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Keşiflerin her şeyden önce kafalarda oluşan bir soruyla başladığını ifade eden Yıldız, gençlere soru sormaları ve çok çalışmaları önerisinde bulundu.

Programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Hançer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, üniversitemiz öğretim elemanları, öğrenci kulüplerinin başkan ve temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

ŞANLIURFA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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