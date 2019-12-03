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AK Partili başkanlar Telabyad’a çıkarma yaptı AK Partili başkanlar Telabyad'ta çocuklara oyuncak, ...

İHA

Şanlıurfa merkez ve ilçe AK Parti belediye başkanları ve AK Parti il ve ilçe başkanları Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Telabyad ilçesini ziyaret ederek çocuklara oyuncak hediye ederek ailelere yardım kolisi dağıttı.

AK Partili başkanlar Telabyad’a çıkarma yaptı AK Partili başkanlar Telabyad'ta çocuklara oyuncak, ailelere ise yardım kolisi

Şanlıurfa merkez ve ilçe AK Parti belediye başkanları ve AK Parti il ve ilçe başkanları Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Telabyad ilçesini ziyaret ederek çocuklara oyuncak hediye ederek ailelere yardım kolisi dağıttı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ile birlikte Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.
Başkan Beyazgül ve beraberindeki heyet ilk olarak Telabyad çarşısında esnaf gezisi gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde ikili diyaloglara önem veren Başkan Beyazgül, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunarak Suriyeli vatandaşları dinledi. Hayatın normale döndüğü Telabyad'ta vatandaşların elektrik ve alt yapı hizmetleri noktasında sıkıntılarını dinleyen Başkan Beyazgül, Suriyeli vatandaşların tüm dünya ülkelerindeki halklar gibi her türlü hizmeti alması gerektiğini söyledi.
Telabyad, Barış Pınarı Harekatıyla özgürleşti
Gezisinde bir değerlendirme yapan Başkan Beyazgül, "Bugün Telabyad’dayız. Şehri biraz gezdik esnafı gezdik ama şunu görüyoruz ki Telabyad tamamen bakımsız. Şuan halkın kendi istedikleri ekmek istiyorlar, elektrik istiyorlar. Kaldırımlar, yollar, evler oldukça kötü durumdalar. Yaşanabilir bir hayat burada göremiyoruz. Gerçekten çok ihmal edilmiş. Halk aşağılanmış, halkımızın bir tek isteği var burada, güvenliğimizi sağlayın ve sınır kapısı açılsın diyorlar. Türkiye ile daha iyi ilişkiler içerisine girmek istiyorlar. Burada bizim olmamızdan dolayı mutlular. Bir kısım oyuncaklar, giyecek, yiyecek, içecek ve battaniye getirdik. Bunu da burada halkımıza dağıtıyoruz. İnşallah güzel günleri beraber yaşamayı Allah’tan diliyoruz. Çünkü daha önce burası işgal altındaydı, terör gurubu burayı teslim almıştı ama bugün Barış Pınar Harekatıyla halk özgürlüklerine kavuştu. İnanıyoruz ki özgürlüklerine kavuşan ve demokratikleşen bu halkımız bir müddet sonra gerçek bir manada refah düzeyinde yakalayacaktır. Dünyayla da ilişkisini kuracaktır" dedi.
Başkanlar hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti
Başkan Beyazgül ve beraberindekilerin gün içerisindeki ziyaretleri Telabyad Hastanesi ile devam etti. PKK/YPG Terör örgütünün tahrip ettiği hastanede yeniden hasta kabulüne başlanması ile ilgili gerek Türk doktorları gerekse Suriyeli vatandaşlarıyla görüşen Başkan Beyazgül, tedavi süreçlerinin giderek daha da iyileştiğine dikkat çekti. Buradaki ziyaretinin de ardından Başkan Beyazgül, "Telabyad Hastanesini ziyaret ettik. Buraya Türkiye’den gelmiş doktorlarımız ve yerli doktorlar var. Hastaları tedavi ediyorlar, büyük fedakarlıklar yapıyorlar. İnşallah güzel bir yer valiliğimiz tarafından yapılıyor ve yakın bir zaman da oraya geçecekler. Elbette ki burada her şey nasıl ihmal edilmişse halkımız için hiç bir şey yapılmamışsa ve buranın halkı için de hiç bir şey yapılmamışsa hastalarımız için de, yaralılarımız için de hiç bir şey yapılmamış. İlk defa ülkemizden gelen yardım, tıbbi malzemelerle hastanede tedavi edilmekte. Biz başta hastane müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve elbette ki en büyük teşekkür de Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Çünkü bu kadar zamandır ihmal edilen bir halk için bir operasyon yapıldı ve inşallah bu halk bundan sonra demokratikleşecek, özgürleşecek ve dünyadaki refah düzeyini yakalayacaktır" diye konuştu.
Başkan Beyazgül, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen gıda ve hijyen malzemelerini halka dağıtırken, çocuklara ise çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Başkan Beyazgül ve beraberindekiler akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüş yaptı.

ŞANLIURFA

03 Aralık 2019 Salı

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  • İKİNDİ 14:53
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