Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

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Suriye’nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) için Şanlıurfa’da tören düzenleniyor.

Suriye’nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenleniyor. Bekar olan şehidin Şırnak'tan geçici görevle Suriye'ye geldiği öğrenildi. Törene, Vali Abdullah Erin ile birlikte askerin silah arkadaşları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılıyor.

ŞANLIURFA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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