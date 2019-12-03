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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Şanlıurfa’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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