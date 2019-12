Şanlıurfa’da engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi Şanlıurfa’da Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Şanlıurfa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli kursiyerler yaptıkları eserleri düzenlenen etkinlikte sergiledi.

Kentte 3 Aralık dünya Engelliler Günü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen program, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce eğitim gören kursiyerlerin el işi ürünlerinin ve eserlerinin yer aldığı sergi açılışı ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde kurs gören kursiyerler, etkinlikte tiyatro ve dans gösterilerinden, şarkı ve şiir dinletilerine kadar her türlü alanda izleyicilere hünerlerini sergiledi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Müslüm Tüysüz, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İbrahim Tapışık, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“Esas engel kalplerde, fizikte değil”

Etkinlikte konuşan Beyazgül, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yeniden bir hatırlanma günüdür. Her günümüz nasıl 3 Aralıkta titizlikle davranmamızı icap ettiren sözler söylüyorsak 365 günümüzün de öyle geçmesi gerekir. Fakat gerek hayatımda, gerek il başkanlığı dönemimde, gerek belediye başkanlığı dönemimde şunu gördüm, esas engel kalplerde, fizikte değil. Gözünüzü kapayın bakalım bunu engelli insanlar mı yoksa normal engel olmayan insanlar mı söylüyor. Hiç fark edemezsiniz. Hayatta engeli biz önlerine koymasak onların önünde hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu dönemde engelli kardeşlerimizin çok yakınında oldu. Birçok kanunlar çıkardı, yasalar çıkardı. Onların hayatlarını kolaylaştıracak her türlü uygulamaları yapmaya devam ediyor. Eksikler var mı muhakkak ki var. Bizim hayatımızda şunu görüyoruz, biz kendimize olan güvenimizden, gurumuzdan, kibrimizden dolayı yaradan Allah'ımıza engeller giriyor ama onların arasında engel yok. Onun için engelli kardeşlerim geldiği zaman çok dikkat olmam gerekiyor. Sözlerime çok dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Yunus Emre ne demiş, “bir serçe bir kartalı yere vurdu vallahi ben de gördüm” Allah muhafaza işte engelli kardeşlerimizin eğer bir bedduasını alırsak 'kartal da olsan yine vururum gidersin' dikkat etmemiz gerekir. Yine kalbin yumuşamasını istiyorsan gözlerinden yaşlar akmasını istiyorsan merhametli olmak istiyorsan onlara yakın olacaksın. Bizim insana bakış açımız engelli olsa olmazsa ne fark eder yeter ki zalim olma, yeter ki kibir olma, yeter ki gururlu olma, mütevazi ol gayretli ol çalışkan ol" diye konuştu.

Daha sonra Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürü Hasan Bilici’nin selamlama konuşmalarının ardından engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi.

