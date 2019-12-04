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Ailesine dadanan tacizci hayatını kabusa çevirdi Emine Sağ: “Defalarca çocuklarımla birlikte ...

İHA

Şanlıurfa'da annesinin eski dini nikahlı eşi tarafından farklı sosyal medya hesapları üzerinden ailece taciz ve şantaja uğradıklarını iddia eden 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi.
Şanlıurfa'da yaşayan 2 çocuk annesi Emine Sağ (26), 2 yıl önce eşini trafik kazasında kaybetti. Genç kadın, eşi öldükten sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Emine Sağ'ın annesi Gülizar Henteş ise dini nikahla Ö.K. ile evlendi. 6 ay evli kalan Gülizar Henteş, Ö.K.'dan ayrıldıktan sonra iddiaya göre farklı sosyal medya hesapları üzerinden hem kendisinin hem de ailesinin fotoğrafları uygunsuz fotoğraflarla birleştirilerek paylaşıldı. 8 aydır birçok sosyal medya hesabından şantaj ve tacize uğradıklarını iddia eden Emine Sağ, defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen Ö.K. hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını savundu. Defalarca intihara kalkıştığını belirten genç kadın, her seferinde çocukları için vazgeçtiğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

"Allah rızası için bize yardım edin"
Kendisine ve ailesine yardım edilmesini isteyen Emine Sağ, "Eşim 2 yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İki çocuğumla beraber yaşıyorum. Daha önce annemle beraber yaşıyordum. Annemle babam yıllar önce anlaşarak ayrılmışlardı. Eşim vefat ettikten 4 ay sonra annemin hayatına bir adam girdi. Annemle 6 ay birliktelikleri oldu. Daha sonra anlaşamadılar ve ayrıldılar. Annem ayrıldıktan sonra bu adam sosyal medyadan sürekli farklı uygunsuz video ve fotoğrafları bulup bizimmiş gibi, bizim fotoğraflarımızla birleştirerek paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlar giderek arttı ve farklı farklı hesaplarla sürekli yapıldı. Tabi bu süreçte biz de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk bu hesap sahipleri ile ilgili. Defalarca suç duyurusunda bulunduk ve hiçbir sonuç alamadık. Bu paylaşımlar devam edince annem de bizim için tekrar evlendi ve bunu yapan kişi annemle zorla dini nikah kıydı. Bu dini nikah sonrası beraberlikleri yine 4 ay sürdü. 4 ay boyunca herhangi bir paylaşım da yapılmadı. Sonra annem bu şahısla ilgili farklı suçlamaları da öğrenince ayrılma kararı aldı. Annem ayrıldıktan sonra bu paylaşımlar yine devam etti” dedi.

"Lütfen bize yardım edin"
Çocuklarıyla birlikte intihara kalkıştığını ve son anda vazgeçtiğini söyleyen Emine Sağ, “Babam beni evlatlıktan reddetti. Ölen eşimin ailesi beni kabul etmiyor. Bu adam benim ve ailemin hayatını mahvetti" dedi. Sağ, "Sesimi kim duyuyorsa Allah rızası için bize yardım edin. Defalarca çocuklarımla birlikte intihara kalkıştım. Her seferinde yine çocuklarım için vazgeçtim. Son çare olarak buraya, medyaya başvurdum. Lütfen bize yardım edin" ifadelerini kulandı.
Genç kadının oğlu İsmail Sağ da, "Lütfen annemin sesini duyun bize yardım edin" diyerek yetkililerden yardım istedi.
Genç kadın, sosyal medya hesabını kapattığını, gazetecilere ulaştıktan sonra cep telefonu numarası ile ev adresini de hayati tehlikesi olduğu için değiştirdiğini aktardı.

ŞANLIURFA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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