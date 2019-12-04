Şanlıurfa Piazza’da çizgi film kahramanları minikleri bekliyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, çocukların severek izlediği çizgi film Pırıl ve dostları minik ziyaretçilerini bekliyor.

Çizgi film kahramanı Pırıl ve dostları, 78 Aralık tarihlerinde Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, minik ziyaretçileriyle buluşacak. Piazza Club üyesi olan ya da danışma biriminden başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocuklarının ücretsiz faydalanacağı etkinlik, 7 Aralık Cumartesi ve 8 Aralık Pazar günlerinde, saat 14.00, 16.00 ve 18.00 ‘de seanslar halinde gerçekleşecek.

Çocuklara macera ve eğlence dolu deneyim yaşatacak olan Pırıl ve dostları, hem eğlendirecek hem de minik ziyaretçileri hayatları boyunca örnek alacakları faydalı bilgilerle donatacak. AVM’nin minik ziyaretçileri, şarkılar ve danslarla çocuk olmanın keyfini çıkaracak. AVM’nin etkinlik alanında kurulacak platformda çevrelerini saran çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak olan Pırıl ve dostlarının ardından sahneyi , 14 15 Aralık’ta ise Kare Takımı alacak.

Yeni yıl için geriye sayımın başlayacağı 21 22 Aralık tarihlerinde ise bu kez yine TRT Çocuk’un sevilen çizgi film karakteri Momo, minik ziyaretçileri ile tanışacak.

ŞANLIURFA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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