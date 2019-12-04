Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Keçikuyu Mahallesi´nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan Yüksekkaya'ya ait inek merada otlarken kuyuya düştü. Yüksekkaya ve mahalle sakinlerinin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Kuyuya inen ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından ineği iş makinesi yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti. Kurtarılma anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
ŞANLIURFA
04 Aralık 2019 Çarşamba
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